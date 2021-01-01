-
1 Как дела?
-
2 Знакомство- Да, дома- Входите- Садитесь
-
3 Приветствие, пожеланиеСаламлашыв, сорашыв
-
4 Как вас зовут?
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5 Как ваше здоровье?
-
6 Как вы доехали?
-
7 Как вы поживаете?
-
8 Как дети?
-
9 Как жаль!
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10 Как жена?
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11 Как жизнь?
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12 Как здоровье?
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13 Как красиво!
-
14 Как мама?
-
15 Как на работе?
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16 Как поживает ваша мать (сестра, дети)?Анагъызны (къызардашыгъызны, яшларыгъызны) кюю нечик?
Русско-кумыкский разговорник > Как поживает ваша мать (сестра, дети)?
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17 Как поживаешь?
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18 Как приятно!
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19 Как себя чувствуете?
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20 Как твои (дома)?
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