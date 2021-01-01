ЕВАНГЕЛИЕ. ЧАСТЬ I — [греч. εὐαγγέλιον], весть о наступлении Царства Божия и спасении человеческого рода от греха и смерти, возвещенная Иисусом Христом и апостолами, ставшая основным содержанием проповеди христ. Церкви; книга, излагающая эту весть в форме… … Православная энциклопедия

Список глав манги «Хикару и Го» — Основная статья: Hikaru no Go Манга «Хикару и го» выпускалась в Японии издательством Shueisha в Еженедельном журнале Shonen Jump с 30 апреля 1999 года по 4 сентября 2003 год. По ней был выпущен 75 серийный аниме сериал и 77 минутная OVA. №… … Википедия

Мураталиев, Муса — Дата рождения 15 февраля 1942 Место рождения Ача Кайынды, Ат Башинский район, Нарынская область, Киргизская ССР Гражданство СССР, Кыргызстан, Россия Род деятельности прозаик, журналист, переводчик Начало творчества с 1967 Язык произведений… … Википедия

Литовская литература — как и прусская (см.), возникла в эпоху реформации в прусской Литве и была до конца XVIII века исключительно духовного содержания. С 1547 до 1701 гг. по исчислению Станкевича ( Bibliografia Litewska , Краков, 1889) Л. книг издано всего 59, из них… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Фомин, Иван — переводчик Посольского приказа, владевший несколькими языками, начал свою деятельность в правление царя Василия Шуйского, когда ему вместе с Михаилом Юрьевым поручено было перевести с иностранных языков уставы ратных дел для ознакомления русских… … Большая биографическая энциклопедия

Бардовский, Яков Иовлевич — переводчик и писатель, род. в 1779 г., ум. после 1851 г. Бардовский происходил из духовного звания, обучался в семинарии, по окончании которой, благодаря переводам религиозных книжек, сблизился с Шишковым и его кружком, а чрез него стал известен… … Большая биографическая энциклопедия

Ильинский, Иван — переводчик, умер 20 марта 1737 г., уроженец Ярославской губернии; по окончании курса в Московской академии поступил к князю Д. Кантемиру в качестве дядьки при его детях. Как хорошего знатока латинского языка его хотели вместе с другими… … Большая биографическая энциклопедия

Яновский, Петр Алексеевич — переводчик с французского языка. Ему принадлежит перевод "Истории немецкой империи, т. e. о замечательнейших происшествиях и переменах, бывших в ней со времени восстановления ее Карлом Великим до императора Лотария II, с показанием… … Большая биографическая энциклопедия

АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — Принят Государственной Думой 5 апреля 1995 года Одобрен Советом Федерации Раздел I . Общие положения Глава 1. Основные положения Статья 1. Осуществление правосудия арбитражным отнесенных к его компетенции настоящим Кодексом и другими федеральными … Большой Энциклопедический словарь